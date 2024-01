AD UN PASSO DAL TOUCHDOWN – NFL Wild Card Weekend | tonfo Cowboys | termina l’agonia degli Eagles

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sabato sera alle 22.30, orario italiano, con il primo snap tra Houston Texans e Cleveland Browns, avranno inizio i playoff della stagione 2023. A questa prima tre giorni di gare non parteciperanno i Ravens ed i 49’s, vincitori delle rispettive Conference e in attesa di conoscere il loro avversario per il Divisional playoff. Queste 2 franchigie godranno di una settimana in più di riposo cercando di recuperare le energie e gli infortunati in modo da confermare la posizione conquistata sul campo durante la regular season. Ma arrivare primi e guadagnarsi i galloni di favoriti fornisce concreti vantaggi in ottica Superbowl? A guardare le statistiche effettivamente verrebbe da rispondere di no. Prendendo in considerazione i campionati disputati nel terzo millennio, solo in 7 occasioni su 22 (poco più del 30%) ad alzare il Lombardi Trophy è stato un team che ha concluso al primo posto la ...