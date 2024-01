Acerbi | «Di Thuram mi impressiona una cosa! Ho iniziato attaccante»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024)dà delle preferenze sui compagni di squadra all’Inter e sui giocatori che ha marcato in carriera. Il difensore ha partecipato al primo episodio di Box to Box, sul canale YouTube di Che Fatica La Vita Da Bomber: ecco una parte dell’intervista. LA CARRIERA – Francesco, dopo l’anticipazione della scorsa settimana, racconta come è diventato difensore: «A sedici anni giocavo centrocampista-, poi sono andato a Pavia. Mi ha arretrato Roberto Clerici, mi aveva detto di andare dietro che era meglio. Purtroppo ora è scomparso, una grande persona. Realizzato? Non ce l’ho fatta ancora, mi sono preso quello che ho potuto prendere dopo la malattia. Devo ancora dare fino al mio ultimo giorno: so che dovrò essere orgoglioso di quello che ho fatto, ma ho ancora da dare e potrò dire di avercela fatta solo quando avrò finito. ...