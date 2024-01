Abodi | «Il calcio deve evolversi | i tifosi hanno bisogno di prospettiva e credibilità»

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il ministro per lo sport Andreaha parlato a Il Secolo XIX dell’Europeo 2032, che si terrà tra Italia e Turchia. «Il confronto tra le città è iniziato. Il 2024 sarà un anno decisivo per dare senso e concretezza ai vari progetti presentati dalle amministrazioni comunali e dai club. Il governo, insieme alla Figc titolare della candidatura, fornirà gli strumenti per accompagnare tutte le varie fasi del progetto».ha parlato anche del Decreto Crescita: «Anche in questo caso sono convinto che il 2024 sarà un anno decisivo. Mi auguro che si possa arrivare a un tavolo con la Lega Serie A per discutere di un piano industriale. C’èdi un dialogo con i 20 club nell’ambito di una riforma complessiva del sistema calcistico. Dobbiamo anche tener conto che, ogni anno, ci sono tre società che si alternano tra Serie A e B. Il ...

Il titolare del dicastero dello Sport: "Non siamo noi a danneggiare il, che deve evolversi: invito la Lega a trattare per una ......ruolo legislativo in favore dello sport nel suo complesso e non solo per ildi serie A'. Così il deputato democratico Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd, che torna ad attaccare...Con l'esonero di Jose Mourinho salgono a sei le panchine saltate in Serie A. Il tecnico portoghese si aggiunge ad una lunga lista di allenatori italiani e stranieri. (ANSA) ...Il ministro per lo Sport ha parlato della situazione stadi in vista di EURO 2032: «Il 2024 e l’anno decisivo per dare senso e concretezza ai vari progetti presentati dalle amministrazioni comunali e d ...