Abodi | 'Esonero Mourinho? Secondo me c'è altro sotto Ne prendo atto'

"In questi casi si dice, ne prendo atto". Così il ministro dello Sport Andrea, parlando con i giornalisti alla Camera ha commentato l'di José Mourinho dalla Roma, e a chi gli domandava se se lo aspettasse ha risposto: "Qualche segnale forse c'era, poi gli ..."In questi casi si dice, ne prendo atto". Così il ministro dello Sport Andrea, parlando con i giornalisti alla Camera ha commentato l'di José Mourinho dalla Roma, e a chi gli domandava se se lo aspettasse ha risposto: "Qualche segnale forse c'era, poi gli ...Andrea Abodi commenta l'esonero di José Mourinho: situazione di tensione in casa giallorossa dopo il ribaltone ...Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, parlando con i giornalisti alla Camera ha commentato l'esonero di José Mourinho dalla Roma, e a chi gli domandava se se lo aspettasse ha risposto: "Qualche ...