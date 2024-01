Abodi “Approvato in Cdm lo Statuto dell’Agenzia Italiana della Gioventù”

(Di martedì 16 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del testo delloper la, si conclude oggi una tappa importante, che porta a compimento la riforma definita con la Legge 21 aprile 2023. L’AIG è chiamata, dunque, a gestire non solo i Programmi europei Erasmus+e Sport e Corpo Europeo di Solidarietà, ma a svolgere anche attività di cooperazione nei settori delle politichee dello sport, di attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani. Si è, quindi, definito un ambito di operativitàpiù ampio e una rinnovata governance, anche in considerazione dei ...

completa e trasversale che riguarda i giovani e le politiche pubbliche per la gioventù", aggiunge.