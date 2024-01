A Udine la nuova casa funeraria dell' Onoranze Funebri Marchetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) (16 gennaio 2024) - Situata in via Tavagnacco 150 e vicino all'Ospedale Civile, la struttura nasce per offrire un ambiente accogliente, riservato e rispettoso dove le famiglie possono trovare conforto nell'elaborazione del lutto È stata inaugurata a novembre e ha aperto ala. Situata nelle vicinanzea storica sede in via Chiusaforte, lanasce per offrire un ambiente accogliente, riservato e rispettoso, dove le famiglie possono trovare conforto durante un momento difficile come quello del lutto. «Onorare per noi significa creare un luogo adatto per dare l'ultimo saluto nel modo più dignitoso possibile ...