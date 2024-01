A Mombaruzzo il primo caso di peste suina dell' Astigiano

I nove nuovi casi piemontesi sono stati accertati: uno per la prima volta in provincia di Asti acaso nel Comune); otto in provincia di Alessandria: uno ad Albera Ligure (quattro), ...I nove nuovi casi piemontesi sono stati accertati: uno per la prima volta in provincia di Asti acaso nel Comune). Otto casi sono stati registrati in provincia di Alessandria: uno ...Roma, 16 gen. (askanews) – 25 nuovi casi di peste suina africana sono stati riscontrati tra Liguria e Piemonte e si è registrato anche il primo caso nell’astigiano, a Mombaruzzo. Secondo l’ultimo aggi ...Liguria. I positivi alla peste suina africana sono ora 1.207, venticinque in più rispetto all’aggiornamento precedente, per quindici casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 638; per nove in ...