A Davos Zelensky ricorda che i conflitti “congelati” sono persi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Volodymyrha iniziato con un ritornello il suo discorso al World Economic Forum di: “Don’t escalate”, non intensificate la reazione, non provocate, non fate più del ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

«Chi pensa che questa guerra riguardi solo noi, che riguardi solo l’Ucraina, si sbaglia di grosso. Chi in Europa può avere un esercito come il ... (open.online)

Parole pronunciate nel giorno in cuiha partecipato al Forum di, in Svizzera : 'Abbiamo bisogno che Putin perda', ha detto, e 'possiamo farlo. Quest'anno deve essere decisivo', perché ...E lo scenario che il presidente russo Vladimir Putin delinea nelle stesse ore in cui il presidente ucraino Volodymyr, a, lancia l'ennesimo appello a sostenere Kiev contro Mosca. ...Il presidente russo Vladimir Putin ha definito “imbecilli” gli ucraini perché hanno “rinunciato ai negoziati con la Russia” e “sarebbe tutto finito tempo fa”. Per il capo del Cremlino, che ha parlato ...Putin prima o poi si renderà conto dei danni della guerra e sarà costretto a sedersi al tavolo della pace. La situazione in Ucraina è difficile ma il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg no ...