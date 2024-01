A che ora Musetti-Van Assche | programma Australian Open | dove vederlo in tv e streaming

Sto lavorando al mio suono da due anni ormai e sono pronta a farlo ascoltare al mondo: non vedo l'tutti possano conoscere una popstar africana ". Il tour europeo partirà il 21 marzo da Oslo, ...il Settebello godrà di pochi giorni di vacanza: domenica si torna in collegiale per preparare i Mondiali di Doha ,per gli azzurri inizieranno il 5 febbraio con la gara col Kazakistan (ancora ...una signora che indossa al polso un orologio che "segna le ore 13.15". Questo dato, secondo i difensori, rappresenta una "conseguenza di enorme e decisiva importanza, perché tale orario risulta ...È tempo di Supercoppa, ma occhio anche al campionato. Sarà fondamentale il tema dei cartellini nella final four che si giocherà in Arabia Saudita. Infatti, nel caso in cui ...