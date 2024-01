A che ora Arnaldi-De Minaur | programma Australian Open | dove vederlo in tv e streaming

(Di martedì 16 gennaio 2024) Domani, mercoledì 17 gennaio, Matteoscenderà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) e affronterà l’o Alex de(n.10 del mondo) per il secondo turno degli2024. Il ligure, quindi, dovrà affrontare un altro padrone di casa dopo essersi imposto contro la wild card, Adam Walton, in tre set. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOTOV LA DIRETTA LIVE DI-DELA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE JONG LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VAN ASSCHE Sarà un match complicato tra due giocatori che interpretato un tennis abbastanza simile.riesce a sviluppare maggior potenza, mentre deè un po’ più rapido negli spostamenti. Vero è che parliamo di due “contrattaccanti” e a far pendere la ...

Jannik Sinner torna in campo. Dopo il buon debutto contro Botic van de Zandschulp di domenica mattina, il numero 4 al mondo tornerà in campo nel ... (oasport)

Sto lavorando al mio suono da due anni ormai e sono pronta a farlo ascoltare al mondo: non vedo l'tutti possano conoscere una popstar africana ". Il tour europeo partirà il 21 marzo da Oslo, ...il Settebello godrà di pochi giorni di vacanza: domenica si torna in collegiale per preparare i Mondiali di Doha ,per gli azzurri inizieranno il 5 febbraio con la gara col Kazakistan (ancora ...Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento Durata annuale (senza rinnovo automatico) Un pop-up ti avvertirà che hai ...La McLaren è diventata la prima squadra di Formula 1 a svelare la propria livrea per l'imminente stagione 2024.