A 8 mesi dalla Consulta nulla di fatto sui Tfs dei dipendenti pubblici La Uil al governo | “Appropriazione indebita dello Stato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ottofa la Corte costituzionale aveva chiesto con una sentenza di non differire più il Tfr e Tfs, Trattamento di fine servizio, dei. Ma ilsi è dimenticato di attuare la sentenza. Ora a ricordarlo alla premier sono i segretari generali della Uil – Fpl, Domenico Proietti e Giuseppe D’Aprile della Uil Scuola che, in queste ore, in maniera congiunta, hanno chiesto a Palazzo Chigi di dare una risposta concreta all’intervento delladel giugno scorso. All’inizio della scorsa estate, infatti, la Corte aveva precisato in un comunicato ufficiale che “il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio spettanti aicessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il ...