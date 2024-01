“8 ore di intervento” Jovanotti | l’annuncio dal letto d’ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024)pubblica una foto dall’ ospedale e spiega il motivo del ricovero e dell’chirurgico di otto ore che ha dovuto affrontare. A luglio il cantante ha avuto un brutto incidente in bici e a seguito di una caduta si era rotto il femore in tre punti e la clavicola. Era stato lo stesso cantante ad annunciarlo attraverso un video postato su Facebook. “Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi… Sono volato alla grande”. Il cantante aveva spiegato di essere “ospite di un amico in Repubblica Dominicana al momento dell’incidente. Sbalzato per diversi metri Lorenzo Cherubini era caduto rovinosamente rompendosi il femore in tre punti e la clavicola. Leggi anche: “Ma cosa ti viene in mente?”., ...