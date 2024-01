6 beauty trend per lui avvisti alle sfilate di Milano Moda Uomo 2024

Tra i must have lo zaino logato con cromature, ilin pelle texturizzata che si reinventa come borsa da giorno, la Baguette Soft Trunk e la Peekaboo ISeeU Soft : quest'ultima, grazie alla ...... i tagli medi e lunghi guarda le foto L'ispirazione anni '90 Tra i primi a lanciare il, Clay ... Jennifer Aniston e Suki Waterhouse (Credits: Instagram / GettyImages) Leggi anche ›...Blu Gli occhi truccati di blu sono un richiamo agli anni Ottanta. Le gradazioni che andranno per la maggiore Elettrico e ciano, magari da mixare con beige e oro chiaro per creare contrasti luminosi e ...Belén Rodriguez è tornata in Italia dopo una lunga vacanza in Argentina e ha pensato bene di dare il via a un percorso di cura dei capelli: ecco ...