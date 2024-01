5 curiosità su Top Gun | Maverick che forse non conoscevate

Leggi su screenworld

(Di martedì 16 gennaio 2024) Top Gunè stato un film come pochi negli ultimi anni. Un successo commerciale impareggiabile e un action duro e puro che è riuscito a ricevere la nomination come Miglior Film agli Oscar, il che non è da tutti dato che il genere viene solitamente snobbato in queste occasioni. Chiaramente, dopo tutto questo strabordante successo, e sapendo che Tom Cruise non è un attore normale, i fan sono diventati famelici di fun fact e qualcosa di interessante e curioso sul lungometraggio. Ce ne sarebbe da dire, talmente tante da farci un film a sé, ma abbiamo selezionato alcune delle particolarità più succose e accattivanti. Perciò ecco quelle che sono le 5che () nonsu Top Gun:. L’allenamento imposto da Tom Cruise Tom Cruise in Top Gun:, fonte: ...