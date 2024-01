21 gennaio | tornano gli eventi musicali a Minturno

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 gennaio 2024), 162024 –gliper il 2024, ed apre le danze Suoni Oltre Confine: domenica 21è la volta del Trio Antares, in un concerto cameristico per la neonata stagione organizzato presso il Liceo Leon Battista Alberti. Il Trio Antares, nuova formazione composta da Paolo Andreoli al violino, Margherita Succio al violoncello e Cesare Pezzi al pianoforte, ha scelto proprio la stagione di Suoni Oltre Confine per il proprio concerto inaugurale. Il progetto del Trio è nato nel cuore dell’Accademia Stauffer di Cremona, prestigiosa scuola per strumenti ad arco, in cui Andreoli, docente di musica da camera, e Margherita Succio, sua allieva, si sono incontrati. All’entusiasmo della giovane violoncellista e all’esperienza del ...