19enne muore nello schianto | travolto da una Porsche con una famiglia a bordo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tragico impatto ieri mattina a Sciaves, sulla statale della Pusteria, a pochi chilometri dalla confluenza della 49 bis sulla strada 12 del Brennero. L'incidente è costato la vita a un ragazzo di 19 anni. Si chiamava Simon Innerbichler ed era originario di San Giovanni in Val Aurina (Bolzano). Il giovane è morto in ospedale a causa dei gravissimi traumi riportati. L'incidente avvenuto ieri mattina, lunedì 15 gennaio, a Naz Sciaves, nei pressi della stazione di servizio Ladestatt sulla Statale della Pusteria ha coinvolto una 500 e unadi proprietà di unabresciana. Per ragioni in via di accertamento, la Fiat 500, guidata dalla fidanzata del, è finita contro laMacan di unadi Brescia, sulla quale viaggiavano tre persone.