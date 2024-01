12oz | cresce ancora nel 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 16 gennaio 2024): il format italiano di caffetterie 2.0nele investe per continuare l’espansione nel 2024, il format italiano più innovativo specializzato nel servizio rapido di bevande coffee&milk based, archivia ilcon un volume d’affari di circa 12,2 milioni di Euro, in crescita del +34% sull’anno 2022. Con quasi 30 locali, distribuiti tra le principali città italiane e 2 di recente apertura ad Atene, il retail format di caffetterie 2.0 ideato dall’imprenditore italiano David Nathaniel ha in programma un investimento di 1,2 milioni di Euro per realizzare nuovi obiettivi, tra cui l’apertura di nuovi punti vendita diretti entro il 2024. Un programma che prosegue la strategia di crescita a livello nazionale, sostenuta dal socio di capitali JDE, secondo torrefattore al mondo e parte del ...