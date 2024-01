Zuppa di Porro 15 gennaio 2024

Zuppa di Porro . Ancora sulla sardegna e le candidature. gentiloni non vuole andare in pensione e per storace vuole fare le scarpe a S. Si allarga ... (nicolaporro)

Un doveroso, preventivo e rispettoso, inchino agli ospiti stranieri che ci bagneranno unaimmensa su come dobbiamo vivere in Italia. Grazie, grazie! E scusateci!...di noodle, gamberi e uova. Piatto unico dall'estremo Oriente Procedimento Mondate le verdure , pelate le patate e tagliatele a cubetti. Affettate ila rondelle fini, eliminate i ..."Silvio, la doggy bag no!": Cruciani in ginocchio per Berlusconi durante l'evento di Radio24 per una proposta di legge.Una facile ricetta a base di verdura che farà la felicità del vostro microbiota. Parola di nutrizionista. Con un plus: è a zero spreco ...