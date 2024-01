Xiaomi Redmi Note 13 Series e non solo | ufficiali in Italia!

... il Gorilla Glass 5 e la mancanza del doppio altoparlante (ma in questo caso pensiamo a un errore sul sito di, visto anche il supporto a Dolby Atmos).Note 13 Pro: Snapdragon 7s Gen 2 e ...Se siete appassionati di smartwatch ed in particolare del marchio, vi informiamo che a partire dalla giornata odierna è disponibile su Amazon in pre - ordine il nuovissimoWatch 4 . Ricordiamo, inoltre, che la data di uscita è venerdì 19 gennaio 2024 . Il wearable sarà vostro al prezzo di 99,99 euro , paese di origine Italia , quanto all'opzione di colore ...Debutta in Italia la serie di smartphone Redmi Note 13 Series di Xiaomi, con quattro modelli e prezzi a partire da 199,90 euro.Sotto i 400 euro con 5G, Snapdragon, display AMOLED a 120Hz, fotocamera 200 megapixel e batteria 5.100mAh. E attenzione a ...