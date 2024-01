Windtre e il comune di Andria insieme per la città intelligente

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)15 gennaio 2024 –e Ildihanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere la transizione dellaverso il modello Smart City. L’obiettivo della collaborazione è quello di sviluppare le competenze tecnologiche e di progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio per cogliere le opportunità di sviluppo sostenibile introdotte dalle nuove tecnologie. “è sempre più un’alleata delle famiglie italiane per la soluzione delle esigenze quotidiane; quindi, lo è fisiologicamente anche per le pubbliche amministrazioni. Siamo quindi felici di inaugurarealdiquesto percorso di trasformazione verso la smart city”, afferma Stefania Matrone, ...