Wikipedia nacque oggi | la sfida su fonti e autorevolezza che dura da oltre vent’anni “Demonizzare l’enciclopedia? Sbagliato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dain molte e molti conosciamo e utilizziamo, un’enciclopedia online collaborativa che ha cambiato radicalmente il modo di produrre e fruire informazioni. Fondata da Jimmy Wales e Larry Sanger,ha avuto inizio il 15 gennaio 2001, con l’obiettivo di creare una fonte di informazioni gratuita e accessibile per chiunque (ma, se parliamo di accessibilità, occorre sottolineare che non tutti hanno modo di possedere o avere accesso a dispositivi dotati di connessione). L’idea diha radici nel concetto di wiki, una piattaforma che consente a utenti di tutto il mondo di modificare i contenuti in modo collettivo e, sembrerebbe, senza alcuna restrizione.è cresciuta drasticamente già nei primi anni successivi al suo lancio, che aveva ...