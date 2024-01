Wicked Little Letters | Olivia Colman e Jessie Buckley nel nuovo trailer del giallo anni ' 20

StudioCanal ha diffuso in streaming il nuovo trailer diLetters , giallo ambientato negli anni '20 che vede protagoniste Olivia Colman e Jessie Buckley . Al centro della trama, ispirata a una storia realmente accaduta in Inghilterra, ci sono ...Su questa falsariga - ma riletta in modo differente - è attesa nel 2024Letters , pellicola diretta da Thea Sharrock (già dietro Io prima di te e L'unico e insuperabile Ivan ) ...The Lost Daughter co-stars Olivia Colman and Jessie Buckley reunite for director Thea Sharrock's comedy Wicked Little Letters, a mystery based on a real scandal from the Isle of Wight in the 1930s.StudioCanal ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Wicked Little Letters, giallo ambientato negli anni '20 che vede protagoniste Olivia Colman e Jessie Buckley.