Wanda Nara racconta la prima notte con Icardi | «Ricordo il dolore del giorno dopo»

(Di lunedì 15 gennaio 2024), moglie dell’ex giocatore dell’Inter Mauro, ha parlato ai microfoni di Rumis dellache ha passato con l’argentino, moglie dell’ex giocatore dell’Inter Mauro, ha parlato ai microfoni di Rumis dellache ha passato con l’argentino. Ecco le sue dichiarazioni.CON– «Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, madi me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più.ilprovato il, perché non ero abituata a dare il massimo. Prendevo ibuprofene ogni quattro ...

Se una cosa è stata dimostrata più volte è cheva avanti sempre per la sua strada e non ha problemi a esprimere quello che pensa. La modella. fresca vincitrice di "Ballando con le stelle" è stata protagonista di un momento divertente in ...La vincitrice di Ballando con le stelle,, si sta godendo la sua ritrovata armonia con Mauro Icardi. I due non riescono a stare lontano l'una dall'altra e non risparmiano baci e abbracci passionali.- Spetteguless.it ...La caduta social di Chiara Ferragni non si arresta. Secondo i dati di Inbeat 11 milioni di follower dell'influencer sarebbero account falsi o inattivi ...Wanda Nara torna a far parlare di sé. L'imprenditrice argentina ha rilasciato un'intervista alla sorella Zaira nella trasmissione "Rumis", in cui ha raccontato gli inizi della storia d'amore con Mauro ...