Walter Quattrociocchi | la polarizzazione è l' anima dei social e garantisce lo spettacolo

Leggi su agi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) AGI – Oramai c'è uno shitstorm al giorno, non passa giorno senza che la gogna mediatica colpisca qualcuno, più o meno noto. Ma come si può fermare la tempesta una volta partita? “Queste ‘tempeste' spesso finiscono con minacce e insulti, dipende poi come viene elaborato il tutto dalle vittime”. Lo spiega all'AGI,, Professore Data Science and Complexity, a La Sapienza intervenendo sul caso della ristoratrice lodigiana che si sarebbe tolta la vita dopo essere finita al centro di una polemica suinetwork per una recensione del suo ristorante giudicata “falsa” da alcuni noti commentatori. “La piattaformamette tutti in grado di comunicare con tutti e in questo contesto la massa critica si crea sull'indignazione. – spiega il Professore - Laè uno dei ...