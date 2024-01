VOTI&STATS – Milan Roma | Mancini e Lukaku tra il sì e il no | Spinazzola vede l’Arabia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) C’è un dato sorprendente in: la partita è terminata 3-1, gli Expected Goals sono assolutamente identici: 1.57 a testa. Ma questo… C’è un dato sorprendente in: la partita è terminata 3-1, gli Expected Goals sono assolutamente identici: 1.57 a testa. Ma questo non consola i giallorossi, anzi. Anche se l’analisi non è semplice da fare. Basti pensare i giudizi significativamente diversi su ben 4 protagonisti della gara di ieri sera a San Siro. Le fonti sono i due principali quotidiani italiani: Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. MOURINHO – La Gazzetta gli rifila un 5: «brutta, che crea molto gioco e non dà fastidio quando va in pressione. Prova a risolvere tutto in 15?-20?, come nel 2023: gli va peggio». Il Corriere nominalmente dà 4 a chi era in panchina Foti, ...