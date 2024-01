Volley femminile | le migliori italiane della 15° giornata di A1 | Sara Bonifacio sempre decisiva Bracchi | che continuità

(Di lunedì 15 gennaio 2024) LE15ªDI SERIE A1 ELENA PERINELLInella vittoria di Casalmaggiore sul campo di Trento. Chiude il match con 26 punti, il 49% in attacco, il 52% in ricezione dove viene cercata costantemente dalle battitrici avversarie. Aggiunge anche un ace al tabellino. PAOLA EGONU L’estate da incubo in una settimana. Dopo quello con Mazzanti, vince anche il duello con Antropova, contribuendo a demolire Scandicci con ben 20 punti in tre set, un muro e tre ace. LOVETH OMORUYI Sul palcoscenico più importante, quello di Conegliano si rivede una versione di alto spessoreschiacciatrice di Chieri che contribuisce con 16 punti alla bella prova delle piemontesi che mettono paura alla capolista e le strappano un punto. per lei 16 punti, un muro e un ace contro ...

Una vittoria che profuma di rincorsa ai playoff per Busto Arsizio che liquida con un secco 3-0 tra le mura amiche Roma e fa un passo avanti in ... (oasport)

Sulla piattaforma streaming Volley ball World TV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo ... (sportintv.eu)

2023 - 2024 Serie B1Girone B Tabellino partita Azimut Giorgione - Enercom Crema Squadra in casa Azimut Giorgione Squadra avversaria Enercom Crema In più di 800 sono accorsi ad ...2023 - 2024 Serie A2Girone Ovest Tabellino partita HRMacerata - Melendugno Squadra in casa HRMacerata Squadra avversaria Melendugno Termina nelle Marche il sogno ...1 divisione Borgo Rosso-Invicta La compagine di Spina non perde un colpo e mantiene salda la testa della classifica. Prossima settimana scontro al vertice con Torretta. 3divisione Cecina-Invicta 3-2 L ...