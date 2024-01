Virginia Raffaele | ‘Colpo di Luna’ park per la donna che visse cento volte – Ascolta il podcast

A Colpo di Luna, il nuovo programma in onda il venerdì su Rai 1, tra le imitazioni più riuscite dic'è senz'altro quella di Bianca Berlinguer passata quest'anno dalla Rai a Mediaset. Il nome del suo programma si è trasformato da 'È sempre Cartabianca' in 'Aridaje cartabianca' ....sta ottenendo un bel successo con le nuove puntate di Avanti un altro senza contare che venerdì sera ha vinto la sfida degli ascolti contro Colpo di Luna (il nuovo varietà di) con ...Virginia Raffaele, nota per le sue imitazioni ironiche, ha recentemente debuttato come conduttrice del suo nuovo show, 'Colpo di Luna'. Il programma, ispirato ai varietà di un tempo e alla sua infanzi ...Sky e Now TV, i film e le serie tv in uscita a gennaio 2024, da Fast X a La favorita del Re Tutte le serie e i film in uscita a gennaio 2024 su Prime Video, da Karaoke Night a Il Nemico ...