Virginia Degni torna sui social dopo che Cristian Forti ha scelto Valentina Pesaresi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ha fatto la sua scelta finale preferendoun periodo di silenzio suila corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne èta a postare sul suo profilo Instagram. I telespettatori del programma di Maria De Filippi si aspettavano delle dichiarazioni da parte della non scelta del tronista romano, ma così non è stato. Uomini e Donne: la scelta di: la sua risposta Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, la scelta diè stata un po’ fuori dal comune in quanto il tronista non si è ...