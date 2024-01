Vietri sul Mare | al via i lavori in via Mazzini per l’allargamento del marciapiede

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono partiti stamattina acapoluogo in Via, nel tratto dall’inizio della centralissima arteria stradale fino all’altezza dell’ex area mercato, idi adeguamento urbanistico in conformità con la mitigazione del rischio idrogeologico che prevedonodelfronte edifici residenziali e l’incanalamento delle acque piovane. Iavranno una durata di una ventina di giorni, salvo imprevisti e/o condizioni meteo non ideali, con prevedibili disagi per la cittadinanza che però saranno ripagati quanto prima da un nuovopiù agevole e sicuro. L’intervento s’inquadra nella serie di interventi urbanistici programmati dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone: “Altri frutti ...