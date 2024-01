VIDEO San Salvatore Telesino | raid nella scuola elementare | “Atto ignobile | individuare i responsabili”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un oscuro episodio di vandalismo ha scosso la comunità di San. Ignoti, presumibilmente due giovani e con il volto coperto da cappucci, hanno firruzionedi via Bagni, dando alle fiamme cumuli di carta e cartone in tre diverse aule. I vandali hanno poi proceduto a danneggiare mobili e a mettere a soqquadro tutto ciò che si trovava nelle loro vicinanze. L’episodio è avvenuto durante la serata di sabato scorso, e solo per buona sorte non sono stati causati ulteriori danni. La struttura, infatti, era chiusa al momento dell’vandalico in quanto il prossimo mese sarà demolita per far posto a lavori di ricostruzione. Questi saranno resi possibili grazie a un finanziamento di oltre due milioni e ...