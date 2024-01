VIDEO – Milan-Roma 3-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ventesima giornata diA 2023-2024, si è conclusa con il risultato di 3-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo stadio San Siro dio. MOU E LUKAKU SCONFITTI ?3-1 nellaventesima giornata diA. I giallorossi partono con personalità, manovrando bene nei primi minuti. Ma al primo tiro in porta vanno sotto: minuto 11, Reijnders serve Adli, che con una finta va via a Paredes e dal limite dell’area calcia in porta trovando l’angolo ideale per battere Svilar. Ilprova a mettere sotto la, sfiorando ...

Ilbatte la Roma e consolida il suo terzo posto. Il Napoli vince il derby al 96' e risale la china (in attesa dell'Atalanta). La Lazio soffre, ma vince con il Lecce e ora è a un solo punto dal ...Ilsupera a San Siro per 3 - 1 la Roma nella gara valida per la 20ma giornata di Serie A, disputata allo stadio 'San Siro'. Rete di Adli all'11', raddoppio di Giroud al 56', la Roma accorcia con ..."Al momento sì, non ne so niente di andar via, non mi ha detto niente nessuno". Così dopo la sconfitta col Milan Andrea Belotti ...Il labiale dell'arbitro Di Bello ha scatenato il putiferio sul web da parte dei tifosi del Milan: ecco qual è la verità sulle sue parole ...