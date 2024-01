VIDEO Istituto ‘San Tommaso d’Aquino’ di Salerno | mamme in protesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFratte, Matierno, via Calenda: sono le tre sedi dell’Comprensivo Sand’Aquino dove questa mattina, alla presenza anche della dirigente scolastica Marida Chiumento, è stata effettuata ladei genitori contro la modifica al piano di ridimensionamento scolastico che priva dell’autonomia l’comprensivo e lo smembra affidandone una parte all’Comprensivo di Giovi ed Ogliara ed un’altra parte annettendolo all’Comprensivo Calcedonia. Dopo la raccolta firme partita con una petizione online che ha superato quota 1000, lesi sono date appuntamento davanti alle tre sedi dove in compagnia della dirigente ed anche del parroco di Fratte hanno ribadito l’importanza della scuola come punto di ...

