VIDEO – Fiorentina-Udinese 2-2 | Serie A | gol e highlights della partita

La Lazio giocherà la semifinale contro l'Inter venerdì 19 gennaio, il giorno dopo Napoli -. Infine, sul terreno dell'Olimpico: "Ingiocabile: è dipinto, manca l'erba in molti punti. Tutte ...Ma nulla è perduto per i padroni di casa, perché all'86' lasi procura un calcio di rigore per un fallo di mano destra di Ferreira . L'arbitro Pairetto dopo un controllo alassegna ...Il milan si scrolla di dosso la delusione per la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta, batte la Roma 3-1 a San Siro e allunga sulla Fiorentina quarta (e ora a -8). I rossoneri sbloccano il matc ...Perdono i giallorossi e il Bologna. La viola pareggia nel finale. Solo un pareggio all'esordio per Osimhen. Gli azzurri della pallanuoto eliminati agli Europei ...