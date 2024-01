Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2024 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)DEL 15 GENNAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E FROSINONE;, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA A CURA DI ASTRAL, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA IL BIVIO PER VIA APPIA NUOVA E IL BIVIO PER VIA VASCARELLE: ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO; SEMPRE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, SULLA STRADA REGIONALE RACCORDO DI FIUGGI CHIUSA ANCHE LA GALLERIA MONTEPORCIANO AL KM 14+600 NEL COMUNE DI ACUTO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE ...