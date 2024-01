Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2024 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)DEL 15 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, SALARIA TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE MONTEROTONDO, E SULL’APPIA TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO. E PROPRIO A CIAMPINO SONO INIZIATI OGGI INTERVENTI DI POTATURA DELLE ALBERATURE IN VIA COL DI LANA: ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA DEI CANTIERI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 22 GENNAIO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ...