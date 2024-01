Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2024 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)DEL 15 GENNAIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE, E SULLA SALARIA ...