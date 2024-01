Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2024 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)DEL 15 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; IN CHIUSURA, PER I CANTIERI ATTIVI, RICORDIAMO CHE SULLA STRADA REGIONALE RACCORDO DI FIUGGI, IN PROVINCIA DI FROSINONE, FINO AL PROSSIMO 8 MARZO RESTERA’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA MONTEPORCIANO AL KM 14+600 NEL COMUNE DI ACUTO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...