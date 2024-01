Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)DEL 15 GENNAIO1020 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E SPINACETO DIREZIONE LATINA RIMAMENDO SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA POMEZIA SUD DIREZIONEIN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSINMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral