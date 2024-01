Var | il “bavaglio” di Rocchi | vuole la censura sugli errori | ma la soluzione è parlarne di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024)marchiani o presunti tali. Polemiche a non finire. Allenatori insofferenti, presidenti esasperati, tifosi fuori controllo. Si viviseziona ogni episodio, si estrapolano i fermoimmagine, si distorce la realtà. Ormai è una caccia alle streghe, si gioca in un clima irrespirabile. Per fortuna Gianluca, il designatore della Serie A, ha la: “Vietato parlare diarbitrali nelle 12 ore successive alla partita”. Siamo allapura: la “legge” del calcio italiano. Non è uno scherzo, il numero uno dei fischietti ha detto proprio così: “È una mia richiesta, sicuro, poi non dipende da noi. Non parlare degli arbitri nelle dodici ore successive alla partita vorrebbe dire limitare le polemiche del 90%”. Una proposta sconcertante, che vorrebbe sostanzialmente ...