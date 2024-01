Valentina Persico | “Io parlo attraverso il mio lavoro”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nata ad Alzano Lombardo, il 4 gennaio 1977,, dopo la maturità artistica si laurea nel 2000 presso l’Accademia di Belle Arti Brera. Frequenta i corsi estivi per l’incisione artistica a Urbino e prosegue il percorso di studi abilitandosi per l’insegnamento delle Discipline Pittoriche presso l’Accademia di Brera nel 2007. Oltre all’attività espositiva insegna, progetta e conduce laboratori creativo-artistici nelle scuole, in occasione di eventi, negli ambiti legati alle diverse abilità, realizzando percorsi individualizzati. Sviluppa una ricerca artistica che si avvale come linguaggio primario del disegno inteso come atto interpretativo, ipotesi e insieme memoria di percezioni ridotte all’essenziale, dimensioni aeree nelle tonalità neutre dei bianchi, degli avori e dei grigi, con richiami di ceneri o di terre che prendono forma/e ...