Vacanze sulla neve | la Ferragni pubblica il primo post del 2024 | ma disattiva i commenti

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non tira una buona aria in casa. L’influencer più chiacchierata del momento avrebbe deciso di trascorrere qualche giorno in vacanza, in compagnia dei figli. Nelle foto, però, non c’è traccia di Fedez. E secondo l’ultima indiscrezione di Selvaggia Lucarelli, alla base dell’assenza ci sarebbe un’accesa discussione tra i due coniugi.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.