Uomini e Donne | scrivono a un’ex corteggiatrice che “ci vuole un ritardo mentale per starti accanto” | la sua reazione

(Di lunedì 15 gennaio 2024)diè stata presa di mira da un’utente su Instagram che le ha scritto un messaggio al veleno. Stiamo parlando di Camilla Mangiapelo, conosciuta al piccolo e grande pubblico per aver corteggiato Riccardo Gismondi. All’interno del dating show di Canale 5, i due ragazzi si innamorarono e ne uscirono insieme. La loro storia durò qualche anno fino a quando le loro strade si sono definitivamente separate. Ad oggi Camilla ha una relazione stabile e duratura con Luca Moro con il quale convive felicemente. Stamattina però è intervenuta sui social per rispondere a tono ad una ragazza che le ha scritto un particolare commento su Instagram dopo aver visto alcuni suoi video ai tempi diche stanno circolando su TikTok. Ecco il messaggio che Camilla ...

Protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, chi è Alessandro Vicinanza ex di Ida Platano: età, altezza e Instagram L'articolo Chi è Alessandro ... (novella2000)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 15 Gennaio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

Qual è, di fatto, la differenza tra il suo spot e quello con gli altri modelli,FKA Twigs si difende su Instagram Non fa nomi FKA Twigs nel suo post in cui protesta contro le autorità ...... la barba costringe glia una cura costante non molto diversamente da come fanno le signore ... possono dipendere fragilità capillare e follicolite ' spiega Corinna Rigoni, presidente di...Il 32enne e la Valli accolgono con grande calore gli ospiti. Tra i vip, non possono mancare Giulia Salemi, accompagnata dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, e l’amica Bianca Atzei. Atmosfera da sogno. I ...Si snodano fra terra e acqua le piccole e grandi storie che compongono il nuovo romanzo di Moreno Po "1842" che mercoledì 17 gennaio 2024 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca ...