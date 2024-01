Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 15 01 24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei“, recitava un antico proverbio. Proverbio che, a occhio e croce, apotremmo estendere anche a “quelli con cui ti piacerebbe andare“. E nel caso di Asmaa Fares calza proprio a pennello. Quella che snobbava i bravi ragazzi perché puntava al prode Armando Incarnato oggi si è dimostrata proprio della stessa pasta di colui che tanto brama. Presuntuosa, arrogante, straf*ttente e assolutamente ineducata. Lei che il giorno prima aveva dato di matto per la mancanza di rispetto di Alessandro Vicinanza nei suoi confronti, oggi con estrema spocha definito un suo “scarto” quel povero Daniele che era arrivato per lei ma – dopo essere stato snobbato clamorosamente – ora stava conoscendo meglio Manuela. Daniele che aveva semplicemente osato sottolineare (giustamente, pure) come il rispetto e la ...

Nella puntata dell'15 gennaio di Uomini e donne Ida Platano ha rincorso Mario per convince rlo a non andare via. Nella puntata di Uomini e donne del ... (movieplayer)

Non solo, ma mostra anche una reticenza intollerabile rispetto al cambiamento di modelli organizzativi funzionali a rendere chi vuole avere una famiglia, lein primis, ma anche gliche ...Meno pagate rispetto ai colleghi, lesono spesso precarie e impiegate in settori poco strategici. Per sostenerle ci sono pochi servizi di welfare " se non addirittura inesistenti, ...Dal 2020 i 5 uomini più ricchi al mondo (Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett) hanno più che raddoppiato le proprie fortune – da 405 a 869 miliardi di dollari – a un ...Brutta disavventura per Sonia Lorenzini, ex volto noto di Uomini e Donne. A raccontarlo è stata proprio l'influencer attraverso le sue storie di ...