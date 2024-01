Uomini e Donne | Claudia Dionigi racconta il suo momento buio | “Mi svegliavo la mattina solamente per mia figlia!”

(Di lunedì 15 gennaio 2024)hato ai suoi followers di aver sofferto di depressione e disturbi del comportamento alimentare. L’ex corteggiatrice di, che nel 2021 è diventata mamma di Maria Vittoria, avuta dall’ex tronista Lorenzo Riccardi, ha spiegato sui social di non essere ancora riuscita a curare la sua disfunzione alla tiroide. “Volevo aggiornarvi un pochino sulla mia situazione “tiroide”. Le ultime analisi che ho fatto non erano ancora perfette“, ha esordito, aggiungendo: Mi è stato cambiato nuovamente il dosaggio dell’eutirox, quindi dopo tanti mesi non ho ancora risolto. E questa cosa me la porto dietro ormai da dopo il parto. Siccome voglio essere un po’ più tranquilla ho prenotato una visita da un altro endocrinologo, anche per avere un parere diverso. ...

...16 visite senologiche con ecografia mammaria perunder 45; il 23 gennaio sempre in piazza Anita Garibaldi con il Progetto Testicolo: disponibili 24 visite ed ecografie testicolari per...Oltre a circolare moltissimo e rapidamente, ha stimolato commenti, battute e meme: ai Golden Globe una youtuber ha avvicinato White per ringraziarlo "a nome di tutte ledi internet", mettendolo ...Nella puntata dell'15 gennaio di Uomini e donne Ida Platano ha rincorso Mario per convincerlo a non andare via.La settimana apre con lo spettacolo “Come ti risolvo l’annosa crisi del teatro in tre step” – spettacolo del Corso Avanzato di Teatro 2023/2024 – in programma martedì 23 e mercoledì 24 gennaio. Scritt ...