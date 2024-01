Uomini e Donne | anticipazioni | Alessandro Vicinanza torna a frequentare Cristina | la furia di Roberta Di Padua

Prendere parte a Uomini e Donne è abbastanza semplice ma ci sono dei Requisiti fondamentali da rispettare per poter partecipare ai casting e la ... (anticipazionitv)

Uomini e donne - Ida Platano convince Mario Cursitore. Le frecciate di Ernesto Russo : "Sei uno zerbino"

Nella puntata dell'15 gennaio di Uomini e donne Ida Platano ha rincorso Mario per convincerlo a non andare via. Nella puntata di Uomini e donne del ... (movieplayer)