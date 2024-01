Unghie | le tendenze in arrivo nel 2024 per manicure glam

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ledelpuntano soprattutto al beauty minimalista, rivalutando accuratamente l’essenza e la bellezza del nude. Ma quali sono lea cui puntare? Alla ricerca diper il? Le ispirazioni non finiscono mai, merito anche dei social di supporto come Instagram, TikTok e Pinterest che aiutano a coltivare l’immaginazione e rafforzare alcuni trend. Con un nuovo anno tutto da esplorare, anche lasi arricchisce e propone tantissime idee di tendenza che ci accompagneranno nel corso del. Crediti: Elements Envato – VelvetMagA detta dell’esperta nail artist Michelle Nguyen, come riferito aour, pare che il minimalismo e lo stile elegante già affrontato e apprezzato nel ...

Nell'era dellevirali sui social, in cui le squadre beauty di personaggi come Kim ... Secondo la piattaforma di bellezza e benessere Fresha , le ricerche per 'rosse' sono aumentate del ...IT Qual è il mascara più venduto al mondo Ecco dove comprarloInverno 2024: 5 colori (+1) per gennaio e febbraioScansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Uso di dati limitati per la selezione dei contenuti. Creare p ...Combinando effetto gradient e lunette glitterate, la modella britannica svela la tendenza unghie del nuovo anno ...