Una Serie A semiautomatica | i forti vincono | i deboli al massimo vincono tra loro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo il fuorigioco semiautomatico, è l’intero campionato italiano diA a diventarlo. Semiautomatico, per fortuna non ancora del tutto: è semiautomatico che l’Inter, una volta in vantaggio, dilaghi anche sul campo di una squadra solida e attrezzata come il Monza, fin qui soddisfacente in difesa. È semiautomatico che con tre passaggi Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco e Lautaro Martínez vadano in porta, lo è parimenti considerare come Hakan Çalhano?lu – uno scarto della Bundesliga, uno scarto del Milan – sia diventato forse il giocatore più decisivo del torneo. E via così: è semiautomatico pensare che la Juventus, vinca o meno in casa contro il Sassuolo, non verrà staccata oltremodo dalla vetta, ed è semiautomatico vedere il Milan che staziona alle sue spalle, in una linea di galleggiamento che lo tiene relativamente indenne dalle paturnie del pollaio in lotta ...