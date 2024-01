Un viaggio nel mondo della carrozzeria con Azienda Bergamasca Formazione di Curno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) ABF dipropone il corso per adulti per diventare carrozzieri, con inizio fissato per il 31 gennaio. Una chance unica per entrare in un settore in continua evoluzione e sempre alla ricerca di professionisti qualificati. Un percorso formativo di eccellenza Il corso, che si estende per 280 ore, di cui 84 dedicate al tirocinio, è progettato per fornire una conoscenza approfondita del settore. I partecipanti acquisiranno competenze avanzate nella diagnosi e riparazione di carrozzerie e telai, imparando tecniche moderne come la sabbiatura, la battitura, la stuccatura e la verniciatura. Questo percorso formativo è ideale per coloro che sono alla ricerca di unacompleta e all’avanguardia, che combina teoria e pratica in modo equilibrato. Opportunità e requisiti Con un numero limitato di posti disponibili, il corso rappresenta un’opportunità ...