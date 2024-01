Un trauma lungo trent’anni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Era la fine degli anni novanta. Lavoravo in un locale. Mi davano vitto e alloggio, da condividere con un ragazzo. Una sera non sono riuscita a fermarlo. È triste constatare che quello che è successo a me ancora oggi non è un caso isolato. Leggi

Era la fine degli anni novanta. Ero una studente al primo anno d'università. Quell'estate lavoravo in un locale per pagarmi gli studi. Mi davano vitto e alloggio, il che mi permetteva di vivere ...... dal Consiglio regionale nelle scorse settimane: e questo al termine di une serrato percorso ... Chieti, Teramo la funzioni hub per le reti tempo dipendenti (rete stroke, politrauma e...Era la fine degli anni novanta. Lavoravo in un locale. Mi davano vitto e alloggio, da condividere con un ragazzo. Una sera non sono riuscita a fermarlo. È triste constatare che quello che è successo a ...Siete tornati in ufficio pigri e demotivati dopo le vacanze di Natale Non siete i soli: ecco qualche consiglio utile per affrontare al meglio l'inizio del 2024 ...