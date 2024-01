Un posto al sole | le anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Che succede nelle prossime puntate di Unal? Leper gli episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 23troveranno Nunzio al centro di una brutale aggressione, Roberto che nutre profonda ostilità verso Raffaele, la vicenda di Ida che continua a coinvolgere Diego e...

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 gennaio 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci ... (comingsoon)

Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. ... (zon)

Filippo e Serena saranno molto preoccupati per la piccola Irene nel corso della puntata di Un posto al sole in onda lunedì 15 gennaio 2024 . I due ... (tvpertutti)

Un Posto al Sole Anticipazioni Oggi 15/01: Irene in crisi. Filippo e Serena preoccupati Le tensioni salgono a picco nella prossima puntata di ... (termometropolitico)

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ... (comingsoon)

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 gennaio 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono ... (comingsoon)

Puntata della soap Unal: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell'appuntamento del 16 gennaio 2024 . "Se fosse una ...Le Anticipazioni di Unalin onda su Rai3 il 16 gennaio 2024 , alle ore 20.50 , ci rivelano che Raffaele e Diego scopriranno cosa è davvero successo e non riusciranno a dimenticare quello che hanno combinato ...Altra rivoluzione sulla panchina dell'Empoli. Come rivelato da Sky Sport, l'allenatore Aurelio Andreazzoli è stato esonerato: fatale ...Cosa ci dicono le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di lunedì 15 gennaio 2024 Diego e Raffaele scoprono tutta la verità su Ida.